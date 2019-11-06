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Общество

Новый пешеходный переход появится у автостанции Щербинки

11 ноября 2019 13:53  [25] Общество

Фото: ЦОДД НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый пешеходный переход появится у автостанции Щербинки. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Переход будет организован по адресу: проспект Гагарина, 232д. Соответствующее решение было принято департаментом транспорта городской администрации.

Также у автостанции планируется реконструировать светофор.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода намерена обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки". Основная проблема была связана с безопасностью перехода пассажиров от высадки с пригородного транспорта к городскому остановочному кольцу. Из-за того, что на въезде автобусы совершали обгон, возникала проблема наезда на пешеходов.

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