Чистый процентный доход "Открытия" составил 45,6 млрд рублей. Бизнес

Чистая процентная маржа (NIM) банка "Открытие" составила 3% по итогам 9 месяцев (3,7% по итогам 2018 года). На динамику маржи в 2019 году оказал влияние общий тренд по снижению ставок на финансовом рынке. Доля срочных средств физических лиц в структуре клиентских привлечений составила 46% (737,3 млрд рублей) на 30 сентября 2019 года. Доля банка "Открытие" в чистом процентном доходе Группы составила 77%.

Чистый комиссионный доход Группы по итогам 9 месяцев составил 19 млрд рублей, что на 51% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение комиссионного дохода является следствием синергии в развитии бизнеса компаний Группы. Основной объем чистого комиссионного дохода был получен от расчетно-кассовых операций (10,6 млрд рублей), брокерских операций (2 млрд рублей) и операций с иностранной валютой (2,4 млрд рублей). Чистая комиссионная маржа (NCM) банка "Открытие" составила 1,9% за 9 месяцев 2019 года (1,3% за 2018 год).

Чистый торговый доход Группы "Открытие" составил 15,4 млрд рублей (годом ранее получен чистый торговый убыток в размере 10,3 млрд рублей). Основной объем чистого торгового дохода получен от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 9 млрд рублей (11,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). За 9 месяцев 2019 года СК "Росгосстрах" обеспечила рост начисленной и заработанной премии более чем на 25%, а также сокращение расходов, достигнутое путем оптимизации процессов заключения договоров и урегулирования убытков. Операционный результат СК "Росгосстрах" в 2018 году включал однократный эффект высвобождения резерва неистекшего риска по автострахованию в общем объеме 4,6 млрд рублей. Без учета высвобождения резерва в 2018 году операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года составил 12 млрд рублей (без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Увеличение инвестиционного дохода пенсионного фонда в 2019 году было компенсировано соответствующим ростом пенсионных обязательств.

Кредитный портфель Группы "Открытие" по итогам 9 месяцев увеличился на 61%, или на 399,1 млрд рублей - до 1 056 млрд рублей. Рост кредитного портфеля составил 11% в III квартале 2019 года, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (2%).

Кредитный портфель юридических лиц, оцениваемый по амортизированной стоимости, по итогам 9 месяцев вырос на 58%, или на 284,7 млрд рублей - до 776,9 млрд рублей. В III квартале 2019 года рост кредитного портфеля юридических лиц составил 10%.

Розничный кредитный портфель, оцениваемый по амортизированной стоимости, по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 87%, или на 129,7 млрд рублей - до 279,1 млрд рублей. В III квартале 2019 года рост розничного кредитного портфеля составил 15%.

Доля ипотеки составила 47%, доля потребительского кредитования составила 46% от розничного портфеля Группы по состоянию на 30 сентября 2019 года.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для Группы с долей 64% от обязательств Группы, или 1 601,8 млрд рублей, по итогам 9 месяцев 2019 года, увеличившись на 88% за счет органического роста объемов привлечения и присоединения Бинбанка. В III квартале 2019 года рост объема средств клиентов составил 16%, что превышает аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (3%).

Средства физических лиц составляют 62% от общего объема средств клиентов, или 986,5 млрд рублей, по состоянию на 30 сентября 2019 года (рост на 87% по итогам 9 месяцев 2019 года). На долю юридических лиц приходится 38%, или 615,3 млрд рублей, на 30 сентября 2019 года (рост на 88% по итогам 9 месяцев 2019 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 72% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов клиентов – 28%.

Консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2019 года доступна для просмотра на сайте банка "Открытие".