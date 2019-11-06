Теплоснабжение более 6 тысяч жителей МКД Автозаводского района восстановлено

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Теплоснабжение 20 многоквартирных домов Автозаводского района, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В домах, отключенных от тепла, проживает более 6 тысяч человек.
Напомним, что отключение произошло сегодня утром. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Теплоноситель из системы отопления не сливался. Ремонтно-восстановительные работы проводили сотрудники АО "Теплосети".
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