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Общество

Теплоснабжение более 6 тысяч жителей МКД Автозаводского района восстановлено

11 ноября 2019 18:36  [60] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архивное фото)

Теплоснабжение 20 многоквартирных домов Автозаводского района, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В домах, отключенных от тепла, проживает более 6 тысяч человек.

Напомним, что отключение произошло сегодня утром. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Теплоноситель из системы отопления не сливался. Ремонтно-восстановительные работы проводили сотрудники АО "Теплосети".

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