Глеб Никитин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником 21 ноября.



"Работа ведомства имеет огромное значение в жизни страны и региона. Именно налоговой службой администрируется более 90% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов Нижегородской области. За 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет региона поступил почти 141 млрд рублей, что более чем на 8% больше показателей прошлого года. От качества проводимой вами работы напрямую зависит деятельность социальных учреждений, ремонт и строительство дорог, благоустройство и, конечно, выплата зарплат и пособий.



Сотрудники нижегородского управления Федеральной налоговой службы неизменно проявляют себя как настоящие профессионалы своего дела. Этот труд требует большой ответственности и серьезного внимания, готовности разбираться в самых сложных ситуациях.

В профессиональный праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.