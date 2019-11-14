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Политика

Глеб Никитин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

21 ноября 2019 09:15  [58] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником 21 ноября.

"Работа ведомства имеет огромное значение в жизни страны и региона. Именно налоговой службой администрируется более 90% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов Нижегородской области. За 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет региона поступил почти 141 млрд рублей, что более чем на 8% больше показателей прошлого года. От качества проводимой вами работы напрямую зависит деятельность социальных учреждений, ремонт и строительство дорог, благоустройство и, конечно, выплата зарплат и пособий.

Сотрудники нижегородского управления Федеральной налоговой службы неизменно проявляют себя как настоящие профессионалы своего дела. Этот труд требует большой ответственности и серьезного внимания, готовности разбираться в самых сложных ситуациях.

В профессиональный праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.

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