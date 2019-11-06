"Горячая" линия по такси и каршерингу организована в Нижегородской области Общество

"Горячая" линия по такси и каршерингу организована в Нижегородской области в управлении Роспотребнадзора до 25 ноября 2019 года.

Звонки принимаются по телефонам: 437-08-70, 213-82-84 (специалисты консультационного центра для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области"), 432-87-67, 438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 438-06-14 (специалисты отдела защиты прав потребителей) и общий номер 8 800-555-49-43.

Консультирование потребителей по телефонам "горячей линии" будет также осуществляться специалистами территориальных отделов Управления:

-Автозаводского, Ленинского районов г. Н. Новгорода, Богородского района по т.295-70-68, 295-87-61, 295-86-07;

-Канавинского, Сормовского, Московского районов г. Н. Новгрода, Борского района по т248-30-17, 248-36-63;

-Арзамасского, Ардатовского, Вадского, Дивеевского, Первомайского – 8 (831)47-9-60-47

-Выксунского, Вознесенского, Навашинского, Кулебакского – т.8 (831)77-3-46-94

-г.Дзержинска, Володарского района – т. 8 (831)3-22-04-30;

-Семёновского,Варнавинского,Воскресенского – т.8(831)62-5-32-89

- г.о.г.Шахунья, Тоншаевского, Тонкинского, Шарангского, Ветлужского, Уренского - 8(831) 52-2-23-64

-Лысковского, Воротынского, Княгининского, Спасского Сергачского, Краснооктябрьского, Пильненского, Сеченовского – 8 (831) 49-5-01-94;

-Павловского, Вачского, Сосновского – т. 8 (831) 71- 5-20-05, 8 (831) 71-5-19-90

-Лукояновского, Большеболдинского, Гагинского, Починковского, Шатковского – т. 8 (831)90-4-11-82

-Кстовского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Перевозского – т. 8 (831) 45-7-61-08

-Городецкого, Ковернинского, Сокольского – 8 (831) 61-9-18-86, 9-14-56;

-Балахнинского, Чкаловского – т. 8 (831) 44-4-06-33.

Напомним, нижегородский таксист до смерти избил пассажира, предположительно, за отказ платить.