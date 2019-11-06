Регулярные экскурсии по Острогу стартовали в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Регулярные экскурсии по Острогу стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК ПО ПФО).

Первая открытая экскурсия состоялась 9 ноября 2019 года.

Нижегородцам рассказали об историческом прошлом старейшей городской тюрьмы, жизни заключенных (содержание, питание, наказания), а также поделились мистическими историями о призрачных обитателях острога и страшном подвале с карцерами.

Экскурсию провели сотрудники АУИПИК ПО ПФО. Отмечается, что такие мероприятия в Нижегородском остроге планируется сделать регулярными.

"Свободный доступ к памятнику культуры поможет дать ему новую жизнь. Таким образом, мероприятие служит популяризации ОКН, помогает приобщить жителей к уважению исторического прошлого города и его архитектурных ценностей", - отмечают в агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Напомним, что ранее градозащитники обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой инициировать передачу зданий острожного комплекса в собственность области. Градозащитники предположили, что на здание может претендовать Русская православная церковь. Однако, в Росимуществе НИА "Нижний Новгород" сообщили, что передачи острога и даже церкви на его территории в ближайшее время не ожидается.

СПРАВКА:

Нижегородский острог находится на площади Свободы. Здание построено на рубеже второй четверти XIX века и представляет собой комплекс тюремных и административных помещений. Острог является объектом культурного наследия федерального значения.

До 1915 года здание использовалось по его прямой функции. В разное время в нем отбывали наказания: Максим Горький, Владимир Короленко, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов и Петр Заломов.

После этого в нем размещались: мастерские по изготовлению снарядов, склады, аптекоуправление, госпиталь для эвакуированных во время Великой Отечественной войны.

В 1981 году комплекс вошел в состав Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

В 2008 году здания острога были отреставрированы на средства федерального бюджета с целью открыть там музей.