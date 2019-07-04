Музей или церковь: градозащитники готовят обращение губернатору по Нижегородскому острогу Общество

Фото: с сайта: livejournal.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Градозащитники готовят обращение губернатору по Нижегородскому острогу. Об этом сообщает эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова в социальной сети Facebook со ссылкой на публикацию в livejournal. На данный момент – это проект для широкого обсуждения.

Под постом уже подписались более 20 человек.

Что из себя представляет Нижегородский острог?

Нижегородский острог находится на площади Свободы. Здание построено на рубеже второй четверти XIX века и представляет собой комплекс тюремных и административных помещений. Острог является объектом культурного наследия федерального значения.

До 1915 года здание использовалось по его прямой функции. В разное время в нем отбывали наказания: Максим Горький, Владимир Короленко, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов и Петр Заломов.

После этого в нем размещались: мастерские по изготовлению снарядов, склады, аптекоуправление, госпиталь для эвакуированных во время Великой Отечественной войны.

В 1981 году комплекс вошел в состав Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

(фото с сайта: http://autotravel-nn)

В 2008 году здания острога были отреставрированы на средства федерального бюджета с целью открыть там музей.

Как напомнила Анна Давыдова, в апреле 2009 года было подписано трехстороннее соглашение Агентством по использованию и сохранению памятников архитектуры по ПФО, министерством культуры Нижегородской области и НГИАМЗ. Музею-заповеднику были даны гарантии возврата части площадей на праве безвозмездного пользования - по окончании реставрационных работ. После их завершения острог так и не был открыт для посетителей.

Будет ли острожный комплекс передан РПЦ?

Градозащитники предположили, что на здание может претендовать Русская православная церковь. На территории острожного комплекса находится построенная в 1849-1851 гг. церковь.

"В центральном аппарате Росимущества в работе находится заявка Нижегородской епархии по вопросу передачи в безвозмездное пользование "Домовой церкви Всех скорбящих Радости", составляющей часть помещений подвала, первого и второго этажей острога", - сообщили НИА "Нижний Новгород" в Росимуществе.

Передачу острожного комплекса, включая церковь, градозащитники в своем обращении называют необоснованной. По их словам, церковь для арестантов никогда не была собственностью РПЦ. Здание строилось на деньги МВД и "Обществ попечительных о тюрьмах".

Беспокойство вызывает тот факт, что РПЦ в случае передачи будет использовать здание по-своему усмотрению.

"В случае, если епархия получит в собственность вышеуказанный имущественный комплекс, горожане лишатся доступа в знаковое историческое место, связанное с ключевыми событиями русской истории, а острожный комплекс рискует претерпеть негативные метаморфозы внешнего облика, внутреннего убранства и планировки", - говорится в обращении.

В Нижегородской епархии НИА "Нижний Новгород" заверили, что не претендуют на здание острога. Их интересует только церковь "Всех скорбящих Радости". Да и то в ближайшее время никаких активных действий для передачи здания в собственность епархия предпринимать не планирует.

В Росимуществе агентству подтвердили, что передачи острога и даже церкви на его территории в ближайшее время не ожидается. Комплекс зданий закреплен за федеральным учреждением культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК). Помещения могут быть переданы только после прекращения права оперативного управления учреждением на помещения церкви, а такие согласия Минкультуры России и "АУИПИК" в Росимущество не поступали.

(фото с сайта: http://autotravel-nn)

Кому может достаться острог?

В обращении градозащитники просят губернатора Нижегородской области Глеба Никитина инициировать передачу зданий острожного комплекса в собственность области.

"Дальнейшее развитие имущественного комплекса зданий острога может иметь несколько направлений. В частности, в форме государственно-частного партнерства передаваться под объекты и проекты культурной направленности, подобно "Банку Рукавишникова" на ул.Рождественской, или использоваться в качестве новой, прогрессивной формы музея с открытым хранением фондовых материалов", - предлагают они.