Директора нижегородской фирмы оштрафовали за незаконную автомойку Бизнес

Директора нижегородской фирмы оштрафовали за открытие незаконной автомойки. В региональной прокуратуре сообщили, что ранее была проведена проверка соблюдения законодательства при использовании объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности, на ул.Родионова.

Установлено, что в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности нежилое помещение на территории Нижегородского района принадлежит городской администрации.

На основании договора аренды от 2006 года, заключенному между комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации и компанией, нежилое помещение передано в аренду для размещения гаражного бокса.

По дополнительному соглашению от 2015 года договор аренды 2006 года расторгнут, в настоящее время какие-либо договорные отношения с комитетом у компании отсутствуют.

Однако нежилое помещение используется другой фирмой для размещения автомойки без правоустанавливающих документов, при отсутствии договорных отношений с администрацией Нижнего Новгорода.

В связи с этим в отношении директора юридического лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП Нижегородской области (использование объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов).

Постановлением мирового судьи директор оштрафован. Постановление в законную силу не вступило.



Ранее сообщалось, что водители несколько месяцев похищали детали с территории нижегородского автозавода.