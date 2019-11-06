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Общество

Археологи обнаружили керамику домонгольского периода в нижегородском парке "Швейцария"

12 ноября 2019 13:07  [2] Общество

Фото: из соцсети Facebook

Археологи обнаружили керамику домонгольского периода в нижегородском парке "Швейцария".

Как сообщила на своей странице в соцсети Facebook председатель Союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова, специалисты Института археологии РАН, проводя в парке Швейцария археологические раскопки, обнаружили, в том числе на склонах и в "Урочище Слуда" обнаружили культурный слой.

Согласно информации, речь идет об остатках керамики домонгольского периода в селищах, датированных XIII-XV и XVII-XVIII веками.

"В техзадании заложено проектирование 10 остановок "Швейцарского экспресса". Похоже, к нижегородцам не прислушались, и от планов по строительству дороги не отказались. Получается, что экспресс будет проходить прямиком по памятнику природы и культурному слою? А что, так можно?", - обратилась к читателям Мария Попова.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства нижегородского парка "Швейцария" разрабатают за 160 млн рублей. Парк предлагают разделить на восемь самостоятельных зон. Планируется, что на территории "Швейцарии" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там планируется залить каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

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