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Экономика

Нижегородская область вошла в десятку рейтинга по уровню содействия развития конкуренции

12 ноября 2019 13:45  [31] Экономика

Нижегородская область вошла в десятку лидеров рейтинга по уровню содействия развития конкуренции в 2018 году. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Регион занял девятое место. Он реализовал 82,05 % составляющих стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением правительства России от 5 сентября 2015 года (№1738-р).

Отметим, что в 2017 году процент выполнения составлял 72,99 %, что определило область на 45 место (в 2016 году процент выполнения был 70,82% - 25 место).

В первую тройку рейтинга попали Омская, Воронежская и Московская области. В первую двадцатку: Краснодарский край, Хабаровский край, Саратовская область, Самарская область, Новосибирская область, Кабардино-Балкарская республика, Тверская область, Орловская область, Ивановская область, Приморский край, Забайкальский край, Ленинградская область.

По информации УФАС, в среднем в 2018 году реализация мероприятий в рамках стандарта составила 73,45%, в то время как в 2017 году – 68,79% (в 2016 году – 63,23%).

СПРАВКА:

Рейтинг демонстрирует оценку качества сформированной губернаторами регионов и их командами системы по содействию развитию конкуренции на основе стандарта проделанной работы в этой области. Стандарт является ключевым инструментом формирования и реализации конкурентной политики на региональном уровне. Он представляет собой пошаговую инструкцию для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части выработки механизмов реализации политики государства в области конкуренции.

 

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