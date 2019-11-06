Переправа из льда и сена в Нижнем Новгороде
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Нижегородская область приступает к организации ледовых переправ. Информация об этом содержится в распоряжении правительства региона об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Органам местного самоуправления рекомендовано в срок до 15 ноября утвердить мероприятия по подготовке к эксплуатации ледовых переправ и обеспечению мер безопасности в местах массового выхода людей на лед.
Согласно документу, к началу ледостава в Нижегородской области необходимо проверить все запланированные места ледовых переправ. Также нужно определить объем финансирования, в том числе на организацию в местах массового выхода на лед любителей зимней рыбалки спасательных постов.
До начала эксплуатации ледовой переправы ее необходимо поставить на учет в ФКУ "Центр государственной инспекции по маломерным судам министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области".
Движение по несанкционированным ледовым переправам будет ограничено запрещающими знаками, аншлагами и искусственными препятствиями на подъездных путях.
Ранее синоптики сообщали, что устойчивый снежный покров ожидается в Нижегородской области в ноябре.
Напомним, в январе 2019 года в Нижнем Новгороде возводилась переправа через Волгу из сена и льда. Эта переправа, по замыслу ее разработчиков, должна была соединить Нижний Новгород и Бор. Однако, в последствии выяснилось, что реализующая проект компания не согласовала свои работы с администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором. Строительство моста было остановлено.
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