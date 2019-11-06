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Общество

Нижегородская область приступает к организации ледовых переправ

12 ноября 2019 14:57  [56] Общество
Переправа из льда и сена в Нижнем Новгороде

Переправа из льда и сена в Нижнем Новгороде

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область приступает к организации ледовых переправ. Информация об этом содержится в распоряжении правительства региона об обеспечении безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Органам местного самоуправления рекомендовано в срок до 15 ноября утвердить мероприятия по подготовке к эксплуатации ледовых переправ и обеспечению мер безопасности в местах массового выхода людей на лед.

Согласно документу, к началу ледостава в Нижегородской области необходимо проверить все запланированные места ледовых переправ. Также нужно определить объем финансирования, в том числе на организацию в местах массового выхода на лед любителей зимней рыбалки спасательных постов.

До начала эксплуатации ледовой переправы ее необходимо поставить на учет в ФКУ "Центр государственной инспекции по маломерным судам министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области".

Движение по несанкционированным ледовым переправам будет ограничено запрещающими знаками, аншлагами и искусственными препятствиями на подъездных путях.

Ранее синоптики сообщали, что устойчивый снежный покров ожидается в Нижегородской области в ноябре.

Напомним, в январе 2019 года в Нижнем Новгороде возводилась переправа через Волгу из сена и льда. Эта переправа, по замыслу ее разработчиков, должна была соединить Нижний Новгород и Бор. Однако, в последствии выяснилось, что реализующая проект компания не согласовала свои работы с администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором. Строительство моста было остановлено.

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