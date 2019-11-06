Риск провала грунта в Дзержинске проверят под школой, где стена покрылась трещинами Общество

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Риск провала грунта в Дзержинске проверят под школой, где стена покрылась трещинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Трещины в стене здания школы №35 обнаружены 6 ноября. Повреждения образовались как снаружи, так и внутри помещений здания. Из-за ЧП пришлось прервать учебный процесс, а детей вывести из школы и освободить от занятий в этот день. Учебные занятия в школе 7 ноября возобновились в полном объеме, но крыло здания, где произошли повреждения — перекрыли.

Сейчас в администрации города сообщают, что мониторинг ситуации в школе №35 проводится ежедневно. Новых трещин по данным на 12 ноября не обнаружено.

Вчера, 11 ноября, в администрацию Дзержинска поступил акт проверки строительных конструкций школы. В акте указано, что провести мониторинг геологии карст и строительной конструкции здания школы. То есть нужно проверить риск провала грунта под крылом здания школы, где на стене образовались трещины.

В настоящее время администрация города уже подписала договора с организациями, которые обследуют геологию карст.