Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2019 15:21  [22] Деятельность нижегородского благотворительного фонда "Улыбка ребенка" прекращена по решению суда
12 ноября 2019 15:17  [26] Риск провала грунта в Дзержинске проверят под школой, где стена покрылась трещинами
12 ноября 2019 14:57  [47] Нижегородская область приступает к организации ледовых переправ
12 ноября 2019 14:34  [89] Проваливший грунт на Волжской набережной в Нижнем Новгороде засыпали песком
12 ноября 2019 13:53  [142] Права обманутых дольщиков ЖК "Квартал Европейский" и "На Гончарова" восстановят в 2022 году
12 ноября 2019 13:07  [115] Археологи обнаружили керамику домонгольского периода в нижегородском парке "Швейцария"
12 ноября 2019 12:13  [101] Почти 120 нижегородских дорог уже отремонтировано в 2019 году по проекту БКАД
12 ноября 2019 11:58  [133] Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" продолжают работу с должниками Дзержинска и Кстова
12 ноября 2019 11:26  [136] Сергей Злобин: "В планах до 2024 года порядка 23 школ будут построены в Нижегородской области"
12 ноября 2019 09:45  [180] "Горячая" линия по такси и каршерингу организована в Нижегородской области
Общество

Риск провала грунта в Дзержинске проверят под школой, где стена покрылась трещинами

12 ноября 2019 15:17  [26] Общество

Фото: Соцсеть

Риск провала грунта в Дзержинске проверят под школой, где стена покрылась трещинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Трещины в стене здания школы №35 обнаружены 6 ноября. Повреждения образовались как снаружи, так и внутри помещений здания. Из-за ЧП пришлось прервать учебный процесс, а детей вывести из школы и освободить от занятий в этот день. Учебные занятия в школе 7 ноября возобновились в полном объеме, но крыло здания, где произошли повреждения — перекрыли.

Сейчас в администрации города сообщают, что мониторинг ситуации в школе №35 проводится ежедневно. Новых трещин по данным на 12 ноября не обнаружено.

Вчера, 11 ноября, в администрацию Дзержинска поступил акт проверки строительных конструкций школы. В акте указано, что провести мониторинг геологии карст и строительной конструкции здания школы. То есть нужно проверить риск провала грунта под крылом здания школы, где на стене образовались трещины.

В настоящее время администрация города уже подписала договора с организациями, которые обследуют геологию карст.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph