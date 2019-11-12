Шесть пешеходных мостов через Левинку отремонтируют в Московском районе до конца года Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Шесть пешеходных мостов через Левинку отремонтируют в Московском районе Нижнего Новгорода до конца 2019 года. Об этом сообщил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

В настоящее врем пять мостиков уже отремонтировано, шестой - в сквере Красных Зорь, планируется сдать в эксплуатацию до конца текущей недели.

По данным пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, всего в 2019 году в Московском районе отремонтировали восемь переправ. Кроме пешеходных мостов также отремонтировано две автомобильно-пешеходные переправы в поселке Березовая Пойма и на улице Карпинского.