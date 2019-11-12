Франшизы по итогам конкурса "Фабрика готового бизнеса" могут получить 162 нижегородца Бизнес

Франшизы по итогам конкурса "Фабрика готового бизнеса" могут получить 162 нижегородца. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги форума "Мой бизнес".

"Чтобы помочь нижегородским предпринимателям успешно начать бизнес или повысить эффективность своего дела, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе реализуется проект "Фабрика готового бизнеса". Помимо обучающих тренингов для предпринимателей, в нем предусмотрен и конкурс бизнес-проектов", - сказал Евгений Люлин.

Он добавил, что десять лучших выпускников "Фабрики" в качестве приза получат франшизы.

"Это позволит не только снизить риски вхождения в бизнес за счет проверенной бизнес-модели и отлаженных бизнес-процессов, но и даст возможность вести дело под уже известным для покупателя брендом", - пояснил вице-губернатор.

"Заявки на конкурс принимаются до 19 ноября 2019 года. Конкурсная комиссия отберет 100 лучших проектов, и для их авторов мы организуем тренинг, который поможет им доработать свои проекты. Среди доработанных проектов мы снова проведем отбор и определим 10 лучших. Защита "десятки" пройдет очно, и, уже в зависимости от ее результатов будут распределены призовые места и финансирование на приобретение франшизы", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Для победителя эта сумма составит 500 тысяч рублей, серебряный призер получит 300 тысяч рублей, бронзовый - 200 тысяч рублей, и по 100 тысяч рублей получат финалисты, занявшие с четвертого по десятое место. Эти средства они смогут направить на оплату паушального взноса за выбранные ими франшизы.

Зарегистрироваться на конкурс можно на специальном сайте.

Напомним, в Нижнем Новгороде открылся форум "Мой бизнес". В мероприятии приняли участие более 4 тысяч нижегородцев. "Проведение форума – крупнейшее событие для предпринимателей Нижегородской области в 2019 году", - сказал губернатор Глеб Никитин. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в регионе.

Напомним также, что по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".