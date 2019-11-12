Более 300 нижегородских школьников начали обучение бизнес-навыкам по программе "Мой бизнес" Общество

Более 300 нижегородских школьников области начали обучение бизнес-навыкам по программе "Мой бизнес". Об этом сообщил Максим Черкасов, комментируя ключевую тему форума "Мой бизнес".

Регистрация продолжается на сайте mybiznn.ru и завершится 1 декабря. Всего обучение смогут пройти более 2 тысяч юных нижегородцев от 14 до 17 лет.

По данным минпрома, образовательная программа реализуется в рамках проекта "Популяризация предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как сообщили в региональном минпроме, сейчас уже более 300 школьников региона проходят образовательный курс: обучающие мероприятия начались 5 ноября в Шахунье на базе Шахунского агропромышленного техникума, обучение стартовало в Павловском бизнес-инкубаторе и Сосновском агропромышленном техникуме.

"Ребята будут учиться очно и заочно, готовя свой бизнес-проект, защита которого станет итогом их обучения. Каждый участник программы получит именной сертификат учебного центра Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Школьники, чьи бизнес-планы будут признаны лучшими, станут участниками итогового форума "Перспективы бизнеса", который пройдет в декабре в Нижнем Новгороде", - сообщил Максим Черкасов.

"Обучать ребят будут опытные преподаватели-практики. На очном этапе проведения курса запланирована бизнес-игра, а также разбор кейсов и решение практических заданий. Выполнение домашних заданий и самостоятельного изучения части рабочего материала будет проходить в дистанционном формате. Заключительным этапом обучения и итоговой оценкой будет являться защита учащимися бизнес-плана предполагаемого проекта своего бизнеса. Оценивать проект будут представители бизнеса и общественных организаций Нижнего Новгорода и области", - рассказал директор Ассоциации кластеров и технопарков Нижегородской области Андрей Шпиленко.

В региональном минпроме напомнили, что для взрослой аудитории предложат программы наставничества, в которых под кураторством успешных бизнесменов и финалистов проекта "Лидеры России" они смогут узнать, как пройти путь от идеи до бизнес-проекта, открыть своё дело и развивать его в современных экономических условиях. Лучшие проекты будут представлены инвесторам и получат менторскую поддержку федеральных партнеров на 2020 год.

Кроме того, в рамках образовательной программы "Мой бизнес" пройдет конкурс бизнес-идей. Авторы 10 самых перспективных бизнес-идей получат менторскую поддержку от партнера проекта - Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

Итоги обучения подведут на форуме "Перспективы бизнеса", который состоится в начале декабря в Нижнем Новгороде. Участие в проекте — бесплатное.

Напомним, в Нижнем Новгороде открылся форум "Мой бизнес". В мероприятии приняли участие более 4 тысяч нижегородцев. "Проведение форума – крупнейшее событие для предпринимателей Нижегородской области в 2019 году, - отметил губернатор Глеб Никитин. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в регионе.

Напомним, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".