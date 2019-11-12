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Общество

Количество электричек "Нижний Новгород-Шахунья" увеличится в декабре

13 ноября 2019 09:06  [57] Общество

Количество электричек "Нижний Новгород-Шахунья" увеличится в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

В связи с ростом спроса на беспересадочное сообщение в северные районы Нижегородской области – Шахунский и Уренский с 8 декабря утренний электропоезд отправлением 6:50 продлен от станции Ветлужская до станции Шахунья. Он добавится к существующим отправлениям до Шахуньи и Пижмы в 9:04, 13:05, 17:10 и 18:27.

Также самый первый утренний электропоезд от станции Шахунья в 4:18 и прибывающий в Нижний Новгород в 8:03 станет беспересадочным и ежедневным.

Ранее сообщалось, что ГЖД планирует пустить электрички до Кстова.

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