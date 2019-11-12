Публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области пройдут 19 ноября: началась регистрация Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Публичные слушания по проекту закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" пройдут 19 ноября 2019 года.

Слушания планируется провести как в заочной форме в режиме трансляции на официальном сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", так и в очной форме в актовом зале министерства финансов Нижегородской области. Внести свои предложения в бюджет также можно на сайте минфина области.

Зарегистрированные участники имеют возможность задать вопросы, изложить замечания и предложения по проекту областного бюджета в соответствии с правилами участия в публичных слушаниях, размещенными на сайте, начиная с момента регистрации и не позднее 23:59 часов 19 ноября 2019 года.

Публичные слушания в очной форме

Желающие участвовать в публичных слушаниях в очной форме жители Нижегородской области, представители общественных организаций и средств массовой информации должны сообщить об этом в министерство финансов области по телефонам: 421-94-77, 437-39-32, 434-03-79 ежедневно с 9:00 до 18:00 (кроме выходных дней). При регистрации в министерстве финансов необходимо сообщить также фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства или места пребывания, представителям юридических лиц необходимо дополнительно указать наименование и местонахождение организации.

Регистрация участников публичных слушаний в очной форме проходит до 18.00 15 ноября 2019 года. Зарегистрированным участникам публичных слушаний в очной форме необходимо прибыть к месту проведения слушаний 19 ноября 2019 года с 10:00 до 10:45 по адресу: ул.Грузинская, 48, актовый зал, 7 этаж. При себе необходимо иметь паспорт.

Зарегистрированные участники имеют возможность задать вопросы, изложить замечания и предложения по проекту областного бюджета, начиная с момента регистрации на сайте и не позднее 23:59 часов 19 ноября 2019 года.

Вопросы, предложения и замечания по проекту областного бюджета также могут быть направлены на имя министра финансов Нижегородской области (Ольга Юрьевна Сулима) в письменном виде по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48 (по почте или факсимильной связи по тел. 437-33-10), а также в электронном виде (e-mail: official@fin.kreml.nnov.ru) не позднее 18 часов 15 ноября 2019 года.

Ответы и пояснения на замечания, предложения и вопросы по проекту бюджета будут размещены на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе сайта "Публичные слушания" в течение 5 дней. В случае необходимости дополнительной проработки срок ответа может быть увеличен до 1 месяца, о чем будет сообщено участнику публичных слушаний.

Напомним, что в октябре 2019 года проект бюджета региона на 2020 год внесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области. По поручению губернатора Глеба Никитина, нижегородское правительство предусмотрело увеличение помощи муниципалитетам в проекте бюджета-2020, в том числе перераспределение нормативов отчислений от доходов от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты. Предусмотрено, в частности, увеличение средств на борьбу с онкологическими заболеваниями, на реализацию программ "Оздоровление Волги" и "Чистая вода", на развитие физической культуры и массового спорта.