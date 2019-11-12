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Общество

Представители администрации Дзержинска провели объезд по проблемным точкам города

13 ноября 2019 10:29  [56] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Представители администрации Дзержинска и общественники провели объезд по проблемным точкам города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 13 ноября 2019 года. Сам объезд был организован в минувшую субботу, план был утверждён главой Дзержинска Иваном Носковым.

Отправной точкой стало Святое озеро, где продолжаются работы по благоустройству территории. Первый заместитель главы администрации города Дзержинска Глеб Андреев лично проверил ход выполнения работ.

Далее был осуществлен выезд и обсуждение проблем на Бульваре Космонавтов. По жалобам жителей на плохое качество дороги выездная комиссия приняла решение проработать вопрос включения дороги по улицам Буденного, Патоличева и проспекту Циолковского в программу по строительству. Не остались без внимания и жалобы на сломанный светильник. На месте было дано поручение в кратчайшие сроки восстановить освещение на световой опоре. Напомним, наружное освещение модернизируют в Дзержинске.

Следующей точкой маршрута стал дом №6А по улице Буденного, который в марте 2017 года был признан аварийным и подлежащим сносу. Глеб Андреев совместно с подрядчиком обсудили план проведения работ и готовность к их проведению всех служб. Подрядчик заверил, что работы по сносу дома будут максимально безопасными для жителей, и они приложат все усилия, чтобы минимизировать шум и колебания во время сноса здания.

В рамках объезда комиссия посетила поселок Гавриловка, где пообщалась с его жителями и приняла участие в открытии детской футбольной площадки с резиновым покрытием, построенной в рамках проекта "Местные инициативы".

Во время объезда к первому заместителю главы Дзержинска обратился житель дома №15В по улице Чкалова с просьбой оказать содействие в решении вопроса с управляющей компанией по ремонту цоколя и отмостки дома, которые находились в плачевном состоянии. Вопрос будет проработан администрацией города с управляющей компанией, о решении будет сообщено дополнительно.

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