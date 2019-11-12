"Эксперт РА" повысил рейтинг кредитоспособности НБД-Банка Экономика

Фото: пресс-служба НБД-Банка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка до уровня ruBBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, пояснили в пресс-службе банка.

Повышение рейтинга обусловлено стабильно высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности деятельности на фоне сохранения приемлемого качества кредитного портфеля при органическом росте бизнеса. Кроме того, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, а также адекватной ликвидной позицией.

"Данная оценка нашей деятельности со стороны рейтингового агентства говорит, в первую очередь, о том, что мы по-прежнему сохраняем свои сильные позиции на рынке кредитования среди других банков и придерживаемся правильной стратегии развития. По итогам девяти месяцев текущего года кредитный портфель НБД-Банка вырос на 17% и на 1 октября составил 12,8 млрд рублей, объем выданных кредитов превысил 21,4 млрд рублей. Положительной динамике развития способствует стабильная ситуация в экономике России. В современных экономических условиях малый и средний бизнес, готовый продуктивно работать, успешно развивается. Отсюда и спрос предпринимателей на банковское кредитование. До конца текущего года перед нами стоит задача по дальнейшему наращиванию кредитного портфеля", – подчеркнул председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

Более подробно о методологии присвоения кредитного рейтинга вы можно узнать здесь.