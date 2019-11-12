Нижегородские депутаты согласовали передачу в региональную собственность 18 коррекционных школ и детских садов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты постоянных комиссий думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям и по социальной политике согласовали передачу в региональную собственность 18 коррекционных школ и детских садов. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссий 13 ноября 2019 года.

Какие образовательные учреждения передаются?

Речь идет об образовательных учреждениях, в которых реализуются программы коррекционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Это 13 коррекционных школ, три школы для детей с заболеваниями и два детских сада (с имуществом):

- "Санаторно-лесная школа" (Анкудиновское шоссе, 24);

- Санаторная школа-интернат №5 (ул. Маслякова, 3а);

- Специальная школа №27 открытого типа (пр. Бусыгина, 39);

- Школа №56 (ул. Невская, 25);

- Школа №142 (ул. Аркадия Гайдара, 16);

- Школа-интернат №2 (Московское шоссе, 79);

- Школа-интернат №65 (пр. Гагарина, 10);

- Школа-интернат VIII вида №71 (ул. Культуры, 91);

- Школа-интернат №86 (ул. Евгения Никонова, 6);

- Школа-интернат №92 (ул. Лоскутова, 13а);

- Школа-интернат №95 (ул. Мануфактурная, 15);

- Школа-интернат №162 (ул. Старых производственников, 13а);

- Школа-интернат для глухих детей (Анкудиновское шоссе, 9);

- Школа-интернат №10 (ул. Школьная, 10);

- Школа-интернат №39 (ул. Ильинская, 22);

- Школа №107 (ул. Снежная, 33);

- детский сад №17 "Ручеек" (ул. Мончегорская, 16а, к. 4);

- детский сад №465 (Анкудиновское шоссе, 11а).

В ходе заседания министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, пояснил, что процесс передачи коррекционных учреждений в региональную собственность запущен по всей области. Всего в 2019 году будет передано 51 образовательное учреждение. Они будут объединены в единую систему. В России коррекционные учреждения передают в государственную собственность с 2012 года, когда это было прописано в законе.

Зачем это нужно?

Как пояснил Сергей Злобин, в результате данные школы и детские сады станут активными участниками нацпроекта "Образование", где в рамках проекта "Современная школа" предусмотрено отдельное направление, которое касается школ для детей с ОВЗ.

По его словам, в данные образовательные учреждения будут направляться значительные средства из федерального бюджета. Школы и детские сады ждет модернизация материально-технической базы в части расширения спектра мастерских, образовательных, психологических, педагогических технологий.

"Нужно отметить, что у этих детей чаще всего нет единого диагноза. Обычно это спектр нарушений, который требует комплексного подхода. Наша главная задача в том, чтобы эти дети в дальнейшем были успешными. Чтобы они, несмотря на особенности здоровья, смогли найти себя и в социальной, и в экономической жизни, смогли реализовать тот потенциал, который есть. Создание единой государственной системы коррекционных школ и детских садов позволит более успешно адаптироваться этим детям", - сказал Сергей Злобин.

Председатель постоянной комиссии нижегородской Думы по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин выразил уверенность, что, учитывая ограниченный бюджет Нижнего Новгорода, финансирование данных коррекционных образовательных учреждений после передачи в региональную собственность увеличится в разы.

"Будут решены организационно-хозяйственные вопросы, улучшены административные и лечебные процессы. В частности, речь идет об увеличении заработных плат для сотрудников этих учреждений", - пояснил он.

Когда образовательные учреждения будут переданы?

Участники объединенного заседания поддержали включение данных школ и детских садов в перечень муниципальных учреждений, передаваемых в государственную собственность Нижегородской области.

Далее состоится заочное голосование. Если депутаты проголосуют за передачу, начнется процесс ее подготовки, и к 1 января образовательные учреждения будут переведены в региональное ведение.

До нового года их содержанием будет заниматься администрация Нижнего Новгорода.

Кроме того, как сообщил Сергей Злобин, в последствии, депутаты нижегородской Думы будут включены в попечительские советы при этих образовательных учреждениях, чтобы "сохранить территориальную привязку, и депутаты участвовали в дальнейшем развитии этой территории".

Напомним, что в рамках государственной программы РФ "Доступная среда" за 2011-2018 годы в 46 образовательных организациях Нижнего Новгорода создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и обеспечить образовательные учреждения специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В каждом районе определены базовые учреждения по инклюзивному образованию, всего их 68, в том числе (17 ДОУ и 48 школ, три интерната).