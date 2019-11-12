SIM-карту в кураге обнаружили сотрудники СИЗО Нижегородской области

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SIM-карту в кураге обнаружили сотрудники СИЗО. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области, сотрудниками СИЗО-3 (Вадский район) предотвращена попытка передачи на территорию учреждения запрещенных предметов.
При досмотре передачи, привезенной для подследственного, была обнаружена и изъята SIM-карта, спрятанная в кураге.
В отношении гражданки, пытавшейся передать подследственному запрещенный предмет, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12. КоАП России.
Один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.
Позднее, житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.
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