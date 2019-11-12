SIM-карту в кураге обнаружили сотрудники СИЗО Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

SIM-карту в кураге обнаружили сотрудники СИЗО. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области, сотрудниками СИЗО-3 (Вадский район) предотвращена попытка передачи на территорию учреждения запрещенных предметов.

При досмотре передачи, привезенной для подследственного, была обнаружена и изъята SIM-карта, спрятанная в кураге.

В отношении гражданки, пытавшейся передать подследственному запрещенный предмет, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12. КоАП России.

Один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Позднее, житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.