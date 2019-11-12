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Общество

Сотрудники универмага "Сормовские Зори" поздравили воспитанников и работников реабилитационного центра "Вера" с 24-летием

13 ноября 2019 12:53  [34] Общество

Фото: Отдел по связям с общественностью универмага Сормовские Зори

Сотрудники универмага "Сормовские Зори" поздравили воспитанников и работников нижегородского реабилитационного центра для несовершеннолетних "Вера" с 24-летием. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага.

"День рождения центра был отпразднован как полагается: гости, подарки и торт со свечками. Загаданные желания у собравшихся совпали: чтобы центр процветал, и атмосфера в нём всегда была такой же семейной и теплой", - говорится в сообщении.

Воспитанники центра подготовили творческие номера, а воспитатели - задания для ребят. Гостей познакомили с историей центра, а во время празднования была создана тематическая фотозона в виде фотоальбома, и теперь все фотографии с 24-го дня рождения будут храниться в семейном альбоме центра.

"Центр "Вера" - это дом, который построен совместными усилиями сотрудников, воспитанников и наших гостей. Я очень рада, что сегодняшний 24-й день рождения мы отмечаем все вместе", - сказала директор центра "Вера" Ирина Душкова.

"Одним из самых трогательных моментов праздника стало выступление выпускников центра. Повзрослевшие мальчишки и девчонки, которые уже сами стали родителями, прочитали собственные стихотворения. Строки были пропитаны любовью к центру, который стал для выпускников, по сути, родным домом", - рассказали в отделе по связям с общественностью универмага.

Выпускники центра вместе с воспитателями они исполнили любимую песню, ставшую гимном "Веры", и преподнесли подарки всем ребятам.

"Мы всегда с огромным удовольствием и радостью приходим в центр "Вера". Здесь всегда царят любовь и уют, и это читается в детских улыбках. Здесь чувствуешь себя как дома. Сотрудники центра окружают ребят невероятной заботой, а ребята, в свою очередь, заряжают их энергией. Мы от всей души поздравляем центр "Вера" с 24-летием, желаем ему процветания и долгих счастливых лет существования", - сказала директор по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори" Мария Осипова.

От лица универмага "Сормовские Зори" сотрудники подарили центру "Вера" сертификат для развития центра.

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