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Общество

Жители Бутурлинского района на "Газели" похитили шесть коров

13 ноября 2019 13:42  [58] Общество

Жители Бутурлинского района на "Газели" похитили шесть коров. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 13 ноября 2019 года, трое местных жителей предстанут перед судом, самому старшему из них 58 лет. Они обвиняются в совершении преступления по п. п. "а, б" ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).

По версии следствия в июле 2019 года в ночное время жители села проникли на территорию животноводческой фермы, расположенной в непосредственной близости с. Кочуново, откуда из загона похитили 6 коров. Погрузив их в "Газель", с места преступления скрылись.

В результате противоправных действий злоумышленников собственнику имущества причинен материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования коровы возвращены собственнику.

За совершение преступления злоумышленникам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее, полицейские в Павловском районе помогли местной жительнице разыскать пропавших рядом с ее дачей коров.

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