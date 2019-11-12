Театр – праздник: спектакли главного режиссера ТЮЗа Бориса Наравцевича вспомнили спустя 33 года Культура и отдых

Участники вечера памяти Фото: Дмитрий Косолапов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Молодые актеры Нижегородского театра юного зрителя сыграли яркие сцены из постановок главного режиссера театра с 1970 по 1986 гг., народного артиста РСФСР Бориса Наравцевича, которому в этом году могло исполнится 95 лет. Об этом сообщает корреспондент, посетивший вечер памяти "Разноцветные страницы режиссера Наравцевича" 12 ноября 2019 года.

При работе над спектаклями Бориса Наравцевича возникала "близкая атмосфера"

Подготовка спектакля объединила разные поколения театра. Режиссером выступила дочь Бориса Наравцевича, заслуженная артистка России Елена Фирстова. Наставниками молодых актеров стали участники спектаклей того времени: народный артист России Леонид Ремнев и заслуженные артисты России Евгений Калабанов, Анатолий Чухнов, Ирина Долганова.

(Отрывок из спектакля "Сон в летнюю ночь", наставник: Л. Ремнев, фото: Дмитрий Косолапов)

Спектакль стал вечером воспоминаний - коллеги Бориса Наравцевича делились историями из театральной жизни, своими ощущениями от работы с режиссером.

"Он в каждом жизненном явлении, обыденности видел праздник. И всему этому находил адекватные театральные формы. Наши репетиции начинались не сразу. Перед ними были небольшие посиделки, где мы работали с материалом. Когда Борис Абрамович приходил, он в первую очередь, рассказывал свежий анекдот, делился светскими сплетнями. Возникала близкая атмосфера. После этого этюдным методом начинались пробы, которые подключали актера к проблемам, заложенным в сцене", - поделился Леонид Ремнев.

(Отрывок из спектакля "Мещанин во дворянстве", наставник: Е. Калабанов, фото: Дмитрий Косолапов)

"Актеры не боялись импровизировать"

Для Елены Фирстовой Борис Наравцевич был не только отцом, но и наставником. Она играла во многих его постановках и запомнила его как творческого лидера.

"Он очень любил артистов, абсолютно всегда брал от них очень много. Актеры импровизировали и не боялись этого делать. Была необычайно веселая атмосфера. Даже если мы репетировали что-то грустное, это всегда было в радость. Современной молодежи не хватает хорошей драматургии. Мы были счастливыми актерами в этом плане, и в ходе подготовки к спектаклям очень росли", - говорит она.

Живые воспоминания сопровождались архивными видео, фотографиями, сохраненными музыкальными записями. Но основой вечера стали наиболее яркие отрывки из девяти ведущих спектаклей Бориса Наравцевича: "Сон в летнюю ночь", "Мещанин во дворянстве", "Любовь к одному апельсину", "Три сестры", "Ревнивая к себе самой", "Дикая собака Динго", "Двенадцатая ночь", "Песнь о Данко", "Виндзорские насмешницы" и "Дама с собачкой".

(Отрывок из спектакля "Дикая собака Динго", наставник: А. Чухнов, фото: Дмитрий Косолапов)

Зрители следили как фрагменты из видеоархива плавно перетекают в реальные сцены, сыгранные актерами Нижегородского ТЮЗа, как молодые актеры сменяют на сцене своих предшественников.

"Сейчас актер играет таким образом – какой я – таким принимайте. А тогда артист работал над собой. Он должен был расти, быть легким воздушным с идеальной дикцией, техникой и владением телом. Нам было очень интересно работать над этими постановками, но нам не удалось восстановить спектакли Бориса Абамовича. Это скорее хулиганство на тему его постановок", - сказал задействованный в спектакле актер Иван Пилявский.

По задумке Елены Фирстовой, из фрагментов у зрителя должен был сложиться портрет Бориса Наравцевича и Горьковского театра юного зрителя того времени. Вечер действительно стал ностальгическим по тому театральному периоду. В завершение спектакля зал встал.

СПРАВКА:

Борис Абрамович Наравцевич родился 18 августа 1924 года в Перми. В 1947 году окончил Школу-студию при Ленинградском Большом драматическом театре им. М. Горького. Проходил режиссёрскую стажировку у Товстоногова.

За 15 лет работы в Горьковском ТЮЗе поставил более 40 спектаклей, на которые всегда был полный зал. Это время в истории театра называется "эпохой Наравцевича".

С 1971 года преподавал в Горьковском театральном училище.

Умер 6 августа 1986 года, похоронен на кладбище "Марьина Роща".