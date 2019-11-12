Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении Городецкого судоремонтного завода Экономика

Арбитражный суд Нижегородской области ввел процедуру наблюдения в отношении Городецкого судоремонтного завода (входит в "Судоремонтно-судостроительную корпорацию" - ССК).



Процедура наблюдения была введена в рамках дела о банкротстве предприятия. Истцами выступают АО "Газпром межрегионгаз НН", МРИ ФНС №5 по НО, ООО "Новое Энергетическое Партнерство", АО "Межрегиональная энергосбытовая компания", ФНС России.



В определении также сказано, что заявление ФНС о банкротстве завода следует признать обоснованным. Кроме того, установлена очередность удовлетворения требований кредиторов. Изначально сумма исковых требований составляет более 32 млн рублей.



Временным управляющим назначен член Ассоциации межрегиональной саморегулируемой организация арбитражных управляющих "Содействие", его отчет будет рассмотрен 11 мая 2020 года. Следующее же заседание по рассмотрению дела о банкротстве состоится 6 февраля 2020 года.



Напомним, в мае прошлого года несамоходный земснаряд для арктических рек спустили на воду на Городецком судоремонтном заводе. Строительство земснаряда началось весной 2017 года.

Кроме того, в августе этого года сообщалось, что "Судостроительно-судоремонтная корпорация" по заказу ФКУ "Речводпуть" построит земснаряд, который станут использовать для углубления реки Белой в Башкирии. Строительство нового землесоса корпорация завершит к 2021 году.

СПРАВКА:



ООО "Городецкий судоремонтный завод" является одним из крупных судоремонтных предприятий на верхней и средней Волге, а также градообразующим предприятием Городца. Помимо этого, завод входит в утвержденный правительством Нижегородской области "Список системообразующих и градообразующих предприятий Нижегородской области".

Машиностроительное производство состоит из механообрабатывающих и сборочных цехов и участков, включает в себя термическое, сварочное, инструментальное, литейное и кузнечное производства.