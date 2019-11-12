Мост через Кудьму на трассе М-7 "Волга" вновь открыт для движения Общество

Мост через р.Кудьма на трассе М-7 "Волга" (447 км, Кстовский район) вновь открыт для движения. Как сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород 13 ноября 2019 года, гарантийные работы на мосту завершены. Ранее сообщалось о перекрытии движения транспорта ориентировочно 13-14 ноября.

Режим реверсивного движения снят в 14:00 без продления на 14 ноября. Проезд организован в штатном режиме.

В ФКУ напомнили, что о нештатных ситуациях на трассах М-7 "Волга", Р-600, Р-158, Р-178 и М-5 "Урал" (подъезд к Саранску через Краснослободск) можно сообщить по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.