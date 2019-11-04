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Общество

Движение транспорта на трассе М-7 "Волга" перекроют 6-7 ноября

05 ноября 2019 17:25  [30] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта на трассе М-7 "Волга" частично перекроют 6-7 ноября. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Речь идет об участке на мосту через реку Кудьма, где в указанные дни с 09:00 до 20:00 будет организовано реверсивное движение. Это обусловлено ремонтом моста.

Напомним, что в целом ограничения на трассе М-7 "Волга" из-за ремонта нескольких мостовых переходов планируются до конца ноября.

В ходе ремонта мостов планируется заменить балки и опоры пролетных строений, а также барьерное и перильное ограждения.

Кроме того, планируется обновление мостового полотна, асфальтобетонного покрытия, деформационных швов и системы водоотвода. Специалисты устроят очистные сооружения, гидроизоляцию, лестничные сходы и укрепят конусы.

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