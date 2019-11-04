Движение транспорта на трассе М-7 "Волга" перекроют 6-7 ноября

Фото:
Движение транспорта на трассе М-7 "Волга" частично перекроют 6-7 ноября. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".
Речь идет об участке на мосту через реку Кудьма, где в указанные дни с 09:00 до 20:00 будет организовано реверсивное движение. Это обусловлено ремонтом моста.
Напомним, что в целом ограничения на трассе М-7 "Волга" из-за ремонта нескольких мостовых переходов планируются до конца ноября.
В ходе ремонта мостов планируется заменить балки и опоры пролетных строений, а также барьерное и перильное ограждения.
Кроме того, планируется обновление мостового полотна, асфальтобетонного покрытия, деформационных швов и системы водоотвода. Специалисты устроят очистные сооружения, гидроизоляцию, лестничные сходы и укрепят конусы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+