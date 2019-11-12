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Общество

Единственный ночной трамвай отменили в Нижнем Новгороде

13 ноября 2019 17:26  [7] Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение ночного трамвая по маршруту №2 (Черный пруд - наружное кольцо) отменяется с 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".

По информации ведомства, ночной маршрут отменили в связи с низким пассажиропотоком.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял, что ночной трамвай маршрута №2 должной популярностью не пользуется, поэтому продолжать практику ночного транспорта в городе администрация не планирует.

Напомним, ночной трамвай начал курсировать в историческом центре Нижнего Новгорода в феврале этого года. На маршруте работает один вагон. Время работы трамвая - с 22:00 до 05:30, интервал движения - 35 минут.

Проблема низкого пассажиропотока также стала причиной приостановки работы трамвайного маршрута №11 (Благовещенская площадь - Черный пруд) с 5 ноября до мая 2020 года.

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