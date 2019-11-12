Благотворительный обед, приуроченный ко Всемирному дню бедных, состоится в Нижнем Новгороде Общество

Благотворительный обед, приуроченный ко Всемирному дню бедных, состоится в Нижнем Новгороде Фото: с сайта прихода

Благотворительный обед, приуроченный ко Всемирному дню бедных, состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте организатора мероприятия — Римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде.

III Всемирный день бедных отмечаться в воскресенье - 17 ноября. Обед для бездомных и малоимущих состоится на территории прихода (ул. Студеная, 10Б) 16 ноября.

Католики приглашают всех желающих до конца текущей недели принять участие в подготовке обеда или принести к столу что-то сладкое или другие продукты. Выдача пищи состоится с 11:00 в субботу. Также организаторы предлагают неравнодушным нижегородцам пожертвовать для малоимущих и бездомных одежду.