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Происшествия

Дорогу подтопило в Воскресенском районе Нижегородской области

14 ноября 2019 09:22  [66] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Дорогу подтопило в Воскресенском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 13 ноября 2019 года.

В ЦУКС поступила информация о том, что в связи с повышением уровня воды в р. Ветлуга произошло подтопление участка автодороги р.п. Воскресенское - п. Затон им. Михеева (в 2,5 км от п. Затон им. Михеева).

Уровень воды над дорожным полотном 15 см, площадь затопления 120 кв.м. Автомобильное сообщение с населенным пунктом п. Затон им. Михеева не нарушено. Данный участок автодороги является ежегодно затапливаемым. Жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация жителей не требуется, выставлены предупреждающие знаки. Проводится мониторинг паводковой обстановки.

Ранее дорогу затопило в Уренском районе

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