Два пешехода погибли в результате ДТП в Канавинском районе Происшествия

Два пешехода погибли в результате ДТП в Канавинском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне, рано утром 13 ноября на ул. Металлистов водитель (1981 г.р., стаж 14 лет), управляя автомобилем "Лада Ларгус", в состоянии опьянения, совершил наезд на пешехода, идущего по краю проезжей части. В результате, 58-летний мужчина погиб.

Примерно в это же время, также 13 ноября, на ул. Должанской водитель (1977 г.р., стаж 21 год), управляя автомобилем Škoda, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода: 18-летний молодой человек погиб.

Ранее, юноша-водитель без прав управления автомобилем погиб в ДТП в Кулебаках.