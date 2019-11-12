Десять нижегородских студентов стали стипендиатами благотворительной программы Альфа-Банка Общество

Альфа-Банк и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского вручили Сертификаты благотворительной программы "Альфа-Шанс" 10-ти первокурсникам. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В 2019 году конкурс за стипендию "Альфа-Шанс" в ННГУ проходил седьмой раз и состоял из трех этапов. На первый – конкурс анкет и портфолио, поступили 62 заявки от студентов-бюджетников, которые набрали не мене 250 баллов по трем ЕГЭ, стали участниками, призерами и победителями школьных олимпиад, показали яркие результаты в спорте, творчестве. После написания эссе на очное собеседование были допущены 20 студентов. В результате комиссия определила 10 победителей "Альфа-Шанс"-2019, и 5 первокурсников вошли в резерв программы.

"В ННГУ Альфа-Банк реализует очень важный, пожалуй, уникальный стипендиальный проект, который помогает талантливым первокурсникам и второкурсникам сфокусироваться на учебе, научной и исследовательской работе. В наборе 2019 студенты и гуманитарных, и технических специальностей, будущие юристы, химики и физики – это отлично. Синергия с банком также отличное подспорье для вуза в подготовке действительно востребованных на рынке труда специалистов", – отметила проректор по учебной работе вуза Ольга Петрова.

За 6 лет реализации программы "Альфа-Шанс" в ННГУ было выплачено более 7 млн рублей. По условиям программы Альфа-Банк не накладывает специальных обязательств на студентов, кроме задачи успешно - на "5" и "4" сдавать сессии. Ежемесячная стипендия составляет 5 тысяч рублей.

"Все участники программы – активные, современные молодые люди. Меня вдохновило то, насколько разные у них интересы: кто-то хочет проводить химические опыты, кто-то – издавать свою газету. Ребята занимаются благотворительностью, многие уже работают. Но самое главное – они открыты этому миру и хотят сделать его лучше", - поделилась своими впечатлениями региональный управляющий филиала "Нижегородский" Альфа-Банка Наталья Рыжова.

История программы "Альфа-Шанс":

Программа помощи талантливой российской молодежи была учреждена в 1995 году. Изначально ее задачей было отобрать самых способных выпускников региональных школ России и дать им возможность получить высшее образование в области экономики, бизнеса и финансов в ведущих вузах Москвы. В 2008 году постоянным партнером по реализации программы стал Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ) и были выработаны критерии строгого трехступенчатого отбора стипендиатов. В 2013 году Альфа-Банк вывел Программу на федеральный уровень: начиная с 2013–2014 учебного года, возможность стать стипендиатом программы "Альфа-Шанс" получили студенты-первокурсники еще одиннадцати ведущих вузов России. В 2014 году в программу вошел Ульяновск, а также еще 2 вуза Санкт-Петербурга. В 2015 году присоединился Барнаул. В 2017 году партнером стал крупнейший гуманитарный вуз столицы – Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

"Альфа-Шанс" сегодня

По состоянию на 2019 год в Программе участвуют 18 вузов из 14-ти городов России. Комиссией ежегодно отбираются следующие группы стипендиатов: 50 студентов-первокурсников из Москвы, 16 из Санкт-Петербурга и по 10 из Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Тюмени, Ульяновска и Уфы. Общий состав участников Программы в сентябре 2019 года будет насчитывать 352 студента по всей стране единовременно. В Санкт-Петербурге и Москве размер стипендии установлен на уровне 10 тысяч рублей ежемесячно, принимая во внимание более высокую по сравнению с другими регионами стоимость жизни. В остальных городах присутствия Программы стипендия утверждена на уровне 5 тысяч рублей в месяц.