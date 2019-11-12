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Бизнес

Аукцион по аренде земли в п.Высоково пройдет в Нижнем Новгороде 20 декабря

14 ноября 2019 12:19  [62] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Аукцион по аренде земли в п.Высоково (Сормовский район) пройдет в Нижнем Новгороде 20 декабря 2019 года. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, договора аренды участка будет заключен для комплексного освоения территории.

Площадь участка, находящегося в собственности Нижнего Новгорода, составялет 40 тысяч кв. метров. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения).

Срок аренды 5 лет, начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 15,4 млн рублей. Сумма задатка составляет 7,7 млн рублей.

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