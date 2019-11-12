Эксперт-клуб ФоРГО обсудит будущее партийно-политической системы России

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) совместно с партнерами проведет в Нижнем Новгороде очередное заседание Эксперт-клуба. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФоРГО.
Темой дискуссии станет "Партийно-политическая система России: вызовы и прогнозы трансформации".
Участники заседания обсудят следующие вопросы:
1.Партийная и общественная картины мира. Кризис электорального доверия: причины и последствия.
2.Готовность действующих партий ответить на общественный запрос на обновление.
3.Сценарии модернизации партийно-политической системы России. (Перспективы: обновления парламентских партий, появления новых конкурентных партий, перехода к двухпартийной системе и т.д.)
4.Изменения избирательного законодательства как инструмент канализации протеста накануне избирательного цикла 2021-24 года.
В дискуссии примут участие известные нижегородские эксперты и политические обозреватели, а также представители региональных отделений политических партий.
Заседание Эксперт-клуба пройдет 19 ноября 2019 года, в 12.00, в конференц-зале "Горький" отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin" (Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1).
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