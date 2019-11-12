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Политика

Эксперт-клуб ФоРГО обсудит будущее партийно-политической системы России

14 ноября 2019 13:01  [42] Политика

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) совместно с партнерами проведет в Нижнем Новгороде очередное заседание Эксперт-клуба. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФоРГО.

Темой дискуссии станет "Партийно-политическая система России: вызовы и прогнозы трансформации".

Участники заседания обсудят следующие вопросы:
1.Партийная и общественная картины мира. Кризис электорального доверия: причины и последствия.
2.Готовность действующих партий ответить на общественный запрос на обновление.
3.Сценарии модернизации партийно-политической системы России. (Перспективы: обновления парламентских партий, появления новых конкурентных партий, перехода к двухпартийной системе и т.д.)
4.Изменения избирательного законодательства как инструмент канализации протеста накануне избирательного цикла 2021-24 года.

В дискуссии примут участие известные нижегородские эксперты и политические обозреватели, а также представители региональных отделений политических партий.

Заседание Эксперт-клуба пройдет 19 ноября 2019 года, в 12.00, в конференц-зале "Горький" отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin" (Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1).

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства "НТА-Приволжье", НИА "Нижний Новгород", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.

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