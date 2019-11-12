Публичные слушания по межеванию территории пройдут в Приокском районе по инициативе Нижегородской епархии Общество

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Публичные слушания по проекту межевания территории пройдут в Приокском районе по инициативе Нижегородской епархии. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, речь идет об участке в границах Анкудиновского шоссе и Двинского проезда.

Слушания пройдут 2 декабря 2019 года в 18:00 по адресу: пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал).

Ранее, очередной религиозный объект просила построить епархия в Приокском районе на участке между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе в районе школы-интерната для глухих детей. Кроме того, епархией предлагалось внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина в Приокском районе.