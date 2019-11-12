Единый образовательный портал для учеников, родителей и педагогов разработали в Нижнем Новгороде

Единый образовательный портал для учеников, родителей, педагогов и органов управления разработали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила заместитель главы администрации города по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова на брифинге 14 ноября 2019 года.
По задумке разработчиков, этот тематический отраслевой ресурс объединит все направления деятельности в системе образования. С его помощью нижегородцы смогут оперативно узнавать необходимую информацию, связанную с образовательным процессом, и вступать в диалог с педагогическим коллективом в "электронной приемной".
"Да, сегодня мы имеем разрозненную информацию на различных сайтах: образовательной организации, администрации города. Теперь она будет находится в одном месте", - сказала Любовь Сачкова.
Как сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов, сейчас на портале действует пять услуг.
С помощью реестра образовательных организаций жители города могут узнать информацию об интересующих их школах и детских садах по районам и перечню оказываемых услуг. Также с помощью портала родители могут записать детей в эти детские сады и школы. Ресурс перенаправляет на сайт госуслуг, где оформляется заявка.
Образовательный портал также связан с электронными дневниками и сервисом по контролю за посещаемостью.
Напомним, система распознавания лиц заработала в школе №85 Нижнего Новгорода 27 декабря 2018 года. Система используется для контроля доступа в здание сотрудников, родителей и других посетителей школы. Для этого установлены быстросъемные турникеты и ограждения на двух входах, широкоугольные камеры и сервер видеоаналитики. Камеры способны распознавать детей разного роста и возраста: от начальных классов до старшеклассников.
Алексей Карапузов подчеркнул, что ресурс был разработан технической группой администрации Нижнего Новгорода без привлечения бюджетных средств. Его наполнением занимается департамент образования и сами образовательные учреждения.
В дальнейшем планируется модернизация образовательного портала. В ближайшем будущем специалисты интегрируют систему учёта питания.
Сейчас портал запущен в режиме опытной эксплуатации. Его основная работа стартует с 1 января 2020 года.
Отметим, что всего в Нижнем Новгороде работают 313 детских садов, 166 школ и 21 учреждение дополнительного образования.
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