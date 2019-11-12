Единый образовательный портал для учеников, родителей и педагогов разработали в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Единый образовательный портал для учеников, родителей, педагогов и органов управления разработали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила заместитель главы администрации города по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова на брифинге 14 ноября 2019 года.

Что такое "Образовательный портал Нижнего Новгорода"?

По задумке разработчиков, этот тематический отраслевой ресурс объединит все направления деятельности в системе образования. С его помощью нижегородцы смогут оперативно узнавать необходимую информацию, связанную с образовательным процессом, и вступать в диалог с педагогическим коллективом в "электронной приемной".

(скриншот портала, фото: администрация Нижнего Новгорода)

"Да, сегодня мы имеем разрозненную информацию на различных сайтах: образовательной организации, администрации города. Теперь она будет находится в одном месте", - сказала Любовь Сачкова.

Как сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов, сейчас на портале действует пять услуг.

(скриншот портала, фото: администрация Нижнего Новгорода)

С помощью реестра образовательных организаций жители города могут узнать информацию об интересующих их школах и детских садах по районам и перечню оказываемых услуг. Также с помощью портала родители могут записать детей в эти детские сады и школы. Ресурс перенаправляет на сайт госуслуг, где оформляется заявка.

Образовательный портал также связан с электронными дневниками и сервисом по контролю за посещаемостью.

(скриншот портала, фото: администрация Нижнего Новгорода)

Напомним, система распознавания лиц заработала в школе №85 Нижнего Новгорода 27 декабря 2018 года. Система используется для контроля доступа в здание сотрудников, родителей и других посетителей школы. Для этого установлены быстросъемные турникеты и ограждения на двух входах, широкоугольные камеры и сервер видеоаналитики. Камеры способны распознавать детей разного роста и возраста: от начальных классов до старшеклассников.

Когда заработает портал?

Алексей Карапузов подчеркнул, что ресурс был разработан технической группой администрации Нижнего Новгорода без привлечения бюджетных средств. Его наполнением занимается департамент образования и сами образовательные учреждения.

В дальнейшем планируется модернизация образовательного портала. В ближайшем будущем специалисты интегрируют систему учёта питания.

Сейчас портал запущен в режиме опытной эксплуатации. Его основная работа стартует с 1 января 2020 года.

Отметим, что всего в Нижнем Новгороде работают 313 детских садов, 166 школ и 21 учреждение дополнительного образования.