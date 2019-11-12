Основные направления НРО: Глеб Никитин выступил с докладом на конференции "Единой России" Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом на конференции Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" 14 ноября 2019 года. В своем выступлении глава региона, избранный секретарем НРО "Единой России", обозначил основные направления работы регионального отделения на ближайшее время.

Диалог общества и власти

"Подобно скорой помощи, "Единая Россия" должна быть первой в каждой точке социального напряжения. Партия должна включаться в работу по большинству проблемных тем области - от медицины и образования, до защиты объектов культурного наследия, от создания комфортной городской среды, до борьбы с несанкционированными свалками. Она должна быть основной площадкой, где бы обсуждались проблемы и – самое главное – находились пути их решения", - сказал Глеб Никитин.

Важность первичных отделений партии

Особо глава региона отметил роль первичных отделений партии. Их в регионе насчитывается около 2 тысяч.

"В своем выступлении председатель нашей Партии Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркнул, что именно первичные отделения должны стать опорой для руководителя региона, занимающего пост секретаря регионального отделения. Я возлагаю на вас большие надежды и рассчитываю на пусть и сложную, но, безусловно, нужную и плодотворную совместную работу. Первичные отделения – это база всей коммуникационной вертикали "Единой России". С одной стороны, ваша работа – это реализация политики партии и партийных проектов на местах, с другой – обеспечение эффективной обратной связи с населением, в том числе по сбору инициатив, замечаний и предложений. Вы в ежедневном режиме общаетесь с людьми, смотрите им в глаза. И если вы видите, что эффективные способы решения проблем есть, но они почему-то не внедряются, мы очень ждем от вас предложений. Убежден, что только открытый прямой контакт с людьми способен обеспечить нас действительно полной информацией", - обратился Глеб Никитин к руководителям первичных отделений.

Исполнение нацпроектов

Глава региона подчеркнул, что контроль исполнения национальных проектов должен стать одним из ключевых приоритетов партии.

"В рабочих поездках по региону жители часто говорят об очень важных и острых темах, которые не всегда видны в отчетах чиновников. Только выслушав людей, почувствовав ситуацию через них, поставив себя на их место, можно и должно принимать важные управленческие решения. Именно так создавалась Стратегия развития области. На этом же основаны и другие важные проекты, реализуемые сейчас в регионе. Я имею в виду и проект участия населения в модельном бюджете области под названием "Вам решать", и голосование за проекты по формированию комфортной городской среды, и реализуемую нами обширную программу поддержки местных инициатив", - заметил Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, пока данные механизмы не находят широкого применения.

"К сожалению, этими инструментами пользуются не многие, потому что доверия к ним не достаточно. От чего это возникает? Каждый раз, когда мы просим людей высказать свою точку зрения, они ожидают, что мы обязательно к ним прислушаемся. А как это на практике? Вот, например, проект благоустройства городской среды в одном из муниципалитетов. Договорились с жителями, что там будет сквер, а прямо сейчас там строится парковка. Уважаемые коллеги, важнейшая наша задача – не допустить искажения народной воли. Только так мы сможем увеличить доверие", - подчеркнул губернатор.

Принципы кадровой политики

Глеб Никитин выступил на конференции также обозначил основные принципы кадровой политики.

"Люди совершенно справедливо ждут от нас результатов. И наши слова никогда не должны расходиться с делами – вот простой и понятный алгоритм завоевания и удержания доверия граждан. А максимального успеха мы добьемся, только когда все члены партии будут проводить в жизнь политику, за которую голосовали люди. Когда членство и работа в партии станет по-настоящему осознанным выбором, базирующимся на общем ценностном каркасе", - сказал Глеб Никитин.

"К сожалению, знаю примеры, когда некоторые наши однопартийцы просто используют в эгоистических целях те возможности, что дает "Единая Россия". Знаю, что иногда партии стесняются, стараются не акцентировать внимание на своей партийной принадлежности. Так не пойдет! Быть членом "Единой России" – это работать на благо общества. И нужно либо перестать стесняться, либо выбрать себе другую организацию. Попутчики нам не нужны, силком никого не держим. Это не громкие слова и не декларация о намерениях. Это та кадровая политика, которую я буду проводить в качестве секретаря нижегородского отделения партии. Уверяю вас, нечестным, равнодушным людям и конъюнктурщикам места здесь не будет", - считает глава региона.

Он также добавил, что партия всегда открыта для новых людей, в том числе лидеров общественного мнения.

"Мы должны научиться откликаться на все идеи, направленные на благо людей, даже если они исходят от политических оппонентов", - резюмировал Глеб Никитин.