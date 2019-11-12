Глеб Никитин избран секретарем НРО партии "Единая Россия" Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран секретарем регионального отделения "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Избрание состоялось 14 ноября в ходе конференции отделения партии "Единая Россия".

Кандидатуру Глеба Никитина в качестве исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии утвердил президиум генсовета "Единой России" в конце октября. Как сказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак "в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов". "Мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем", - добавил он.

На конференции по избранию секретаря нижегородского регионального отделения партии, первый заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы РФ Ольга Баталина поддержала Глеба Никитина в качестве кандидата на голосование.

"В конце октября председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назначил и.о. секретарей региональных отделений 13 глав регионов, в том числе и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Для нашей партии это, безусловно, важнейшее решение и для сохранения политической стабильности, и для укрепления политических позиций "Единой России" в регионе. Это крайне важно для формирования доверия к действующей власти на территории региона в целом", - сказала Ольга Баталина.

Посл того, как Глеба Никитина избрали секретарем НРО партии, глава региона поблагодврил присутствующих за поддержку и доверие.

"Моя инициатива стать во главе нижегородского регионального отделения базируется на нашей тесной совместной работе на протяжении уже более двух лет. Эта не всегда простая, но всегда интересная и, главное, плодотворная работа показала мне, что вы – достойная, эффективная команда, которая нацелена на движение вперед. Что для меня партия? С одной стороны, это основа легитимной связи народа и власти. С другой - инструмент стратегического развития региона. Мы вместе сделали Стратегию развития Нижегородской области, мы вместе ее и исполним", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин пополнил ряды "Единой России" в конце декабря 2017 года.

До согласования Глеба Никитина региональное отделение партии возглавлял депутат Госдумы Денис Москвин, который состоит в партии с 2006 года. Его назначение состоялось в начале февраля 2018 года.

Месяцем ранее стало известно, что Александр Шаронов, назначенный исполняющим полномочия секретаря в начале декабря 2017 года, покидает пост. Его предшественник Вадим Булавинов был назначен в октябре, после ухода Александра Табачникова, и проработал до декабря.