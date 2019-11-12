Центр промышленной автоматизации "Транснефть – Верхняя Волга" стал победителем конкурса "Нижегородская марка качества" Бизнес

Фото: пресс-служба АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Центр промышленной автоматизации (филиал АО "Транснефть – Верхняя Волга") признан победителем конкурса "Нижегородская марка качества" в номинации "Продукция производственного и технического назначения". Церемония награждения участников конкурса состоялась 14 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде. Победителей награждал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Шкафы линейной телемеханики (ШТМ) и система сбора, обработки информации и управления системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов (СОИ СИКН) положительно отмечены жюри за свои качественные характеристики. Их производство осуществляется в соответствии с контролем системы менеджмента качества АО "Транснефть-Верхняя Волга", отвечающей требованиям трех международных стандартов, отметили в пресс-службе компании.

Конкурс "Нижегородская марка качества" организован министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области". Конкурс призван поддерживать нижегородских товаропроизводителей, содействовать повышению их конкурентоспособности и наполнению рынка высококачественными отечественными товарами.

В мероприятии приняли участие более 30 организаций Нижегородского региона. Состязание проводилось по шести номинациям. Конкурс предусматривал экспертный анализ как самой продукции, так и производства, на котором она выпускается.

По итогам мероприятия АО "Транснефть-Верхняя Волга" имеет право маркировать свою продукцию знаком "Нижегородская марка качества", а также сможет принять участие в федеральном этапе — конкурсе "Сто лучших товаров России", который состоится в 2020 году.

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Основным видом деятельности Центра промышленной автоматизации АО "Транснефть – Верхняя Волга" является изготовление шкафов линейной телемеханики и систем автоматизации. Выпускаемое оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам для организаций системы ПАО "Транснефть" и предприятий нефтегазовой отрасли.

Одной из приоритетных задач центра является эффективное исполнение программы импортозамещения. В рамках реализации программы по отдельным видам продукции доля отечественных комплектующих доведена до 90%. В 2018 году предприятие произвело 743 единицы продукции на сумму свыше 1,13 млрд рублей. Всего за 2015-2018 годы было выпущено 2020 шкафов оборудования.