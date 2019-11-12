Денис Москвин подвел итоги работы "Единой России" в Нижегородской области Политика

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Депутат Государственной Думы, экс-секретарь Нижегородского регионального отделения партии рассказал о перезагрузке партийной работы. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

По словам Дениса Москвина, за последние два года региональному отделению удалось серьезно изменить подходы в партийной деятельности, что принесло свои результаты.

Как сообщил экс-секретарь в ходе своего итогового доклада на региональной конференции, в последние два года помимо реорганизации внутрипартийной работы, в "Единой России" сделали ставку на реализацию самых актуальных и социально значимых проектов.

"Что такое партийные проекты? Это прямой ответ на наказы наших земляков, полученные во время избирательных кампаний. И в этом смысле нам есть что сказать: порядка 3 млрд рублей в общей сложности за последние два года было выделено только на благоустройство и развитие наших территорий, это около 1 200 дворов и более 160 крупных общественных пространств. Мы нашли возможность построить девять новых школ и 18 детских садов, соответствующих самым современным стандартам. И это лишь часть нашей проектной деятельности. Уверен, что заданный в этом смысле темп необходимо сохранять", - заявил Денис Москвин.

Он также подвел итоги избирательного цикла 2018-2019 годов. По его словам, благодаря доверию жителей "Единая Россия" сохраняет безоговорочное лидерство в политическом пространстве региона.

"Мы можем долго говорить об итоговых процентах, большинстве взятых нашей партией округов и мандатов и колоссальной работе, проделанной в ходе избирательных кампаний, но главное для нас – это не цифры в отчетах, а доверие наших земляков. Именно ради этого мы и работаем. И, конечно, убедительные результаты на выборах - это в первую очередь ответственность для партии с точки зрения дальнейшей работы", - рассказал Денис Москвин.

Экс-секретарь поблагодарил весь партийный актив за активную работу и в последние два года и обозначил необходимость двигаться вперед.

По словам первого заместителя секретаря генерального совета партии, депутата Госдумы Ольги Баталиной, присутствовавшей на конференции, к моменту смены секретаря регионального отделения "Единая Россия" в Нижегородской области подошла хорошо подготовленной, мобилизованной, отзывчивой, близкой и понятной людям.

"Это, конечно, огромная заслуга секретаря, который сегодня сложил полномочия, Дениса Павловича Москвина. Потому что действительно за два года нижегородская "Единая Россия" стала во многом задавать стандарты политической работы в стране, это касается и мобилизации депутатского корпуса, и качества работы над партийными проектами. Очень серьезно была перестроена коммуникационная политика регионального отделения партии. Запрос людей постоянно меняется, и если мы, как партия большинства, как партия президента, как ведущая политическая сила в стране, не будем отвечать на этот запрос, не будем постоянно меняться и обновляться, то нам будет очень сложно удержать наши лидирующие позиции в политической конкуренции", - заявила Ольга Баталина.

Напомним, 14 ноября на региональной конференции Партии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин был избран новым секретарем Нижегородского отделения "Единой России". Он стал одним из 13 глав регионов, возглавивших региональные отделения Партии в 2019 году.