Нижегородские полицейские изъяли у задержанного более 500 пакетиков с наркотиком Происшествия

Нижегородские полицейские изъяли у задержанного более 500 пакетиков с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 14 ноября 2019 года.

В ходе обысков, в автомобиле задержанного были обнаружены и изъяты около 270 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом, по месту проживания задержанного еще 15 пакетиков с наркотическим средством, электронные весы и упаковочный материал;

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и пунктом "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере), ОМВД России по г. Бор.

В ходе работы с задержанным полицейские установили, что в лесополосе около одного из домов по ул. Ленинградская в Дзержинске находятся приготовленные к сбыту тайники–закладки. Данные свертки были изъяты. Исследование показало, что в свертках находилось 502 пакетика с синтетическим наркотическим средством.

Общий вес изъятого наркотического средства составил около 400 граммов.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на документирование преступной деятельности подозреваемого.

Кстати, акция "Сообщи, где торгуют смертью!" проходит в Нижегородской области.