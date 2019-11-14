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Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода впервые за 10 лет сверстан с профицитом

14 ноября 2019 18:32  [80] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год впервые за 10 лет сверстан с профицитом. Об этом сообщили в департаменте финансов.

Планируемые доходы бюджета составят 31,646 млрд рублей, расходы — 31,645 млрд рублей. То есть, профицит бюджета на 2020 год составляет 1 млн рублей. Собственные доходы бюджета планируются на 1,3 млрд рублей больше, чем в изначально предполагалось в 2019 году.

В городском депфине добавили, что бюджет носит социальный характер. Расходы на образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта составят 21 млрд рублей — это 66,3% от всех расходов бюджета или на 600 млн рублей больше, чем в текущем году.

Напомним, ранее мэр города Владимир Панов представил новый интернет-портал мэрии "Открытый бюджет Нижнего Новгорода". На сайте бюджетнн.рф (или budgetnn.ru) размещают в виде понятной инфографики данные о доходах и расходах городского бюджета. Таким образом, горожане получили удобный доступ к этой информации для общественного контроля.

"Фактически, всё, что сейчас видит городской департамент финансов, ежемесячная отчетность, стало доступно как для жителей, так и для специалистов. Портал наполняется не вручную, а автоматически. Все данные, которые использует в своей каждодневной работе депфин, появляются на портале", – пояснил глава Нижнего Новгорода.

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