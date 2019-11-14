"У людей есть большой запрос на то, чтобы партия была им ближе", - Ольга Баталина Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран секретарем Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Решение было принято в ходе очередной конференции регионального отделения партии, в которой приняли участие 227 делегатов.

Первый заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", депутат Государственной Думы РФ Ольга Баталина поддержала губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в качестве кандидата на голосование.

"Выдвижение и избрание на посты секретарей региональных отделений таких глав регионов как губернатор Нижегородской области Глеб Никитин органично и эффективно для развития потенциала партии", - отметила заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина.

"Основной тезис, с которым Глеб Никитин пошел на выборы секретаря, очень простой и понятный. У людей есть большой запрос на то, чтобы партия была им ближе, чтобы партия была эффективным каналом коммуникации между гражданами и исполнительной властью. Первой им на помощь должна приходить как раз партия, которая объединяет общественный запрос, которая знает потребности людей, за счет того, что у нас разветвленная система первичных и местных отделений, большой депутатский корпус. Важно, чтобы задачи перед властью ставили люди, а партия, принимая этот запрос и помогая ему реализоваться, использовала все свои политические механизмы. Глеб Никитин обладает всеми необходимыми качествами и потенциалом, чтобы реализовывать этот запрос, который есть сегодня в партии и обществе", - добавила Ольга Баталина.

Одним из ключевых направлений работы партии, по ее словам, в ближайшее время станет участие в работе по модернизации первичного звена медицинской помощи.

"Это то звено здравоохранения, на которое идет наибольшее количество нареканий, и очень важно, чтобы это была внутренняя, народная медицинская программа. В формулировании предложений гражданам будет помогать партия и депутатский корпус", - подчеркнула заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия".

"Основа партийной этики – умение держать слово. Надо, чтобы партия стала площадкой для формирования общественной воли и люди убедились в том, что это не какая-то формальность. Планируем, что это найдет свое отражение в конкретных решениях по принципу "обещано-сделано", - отметил по итогам партийной конференции Глеб Никитин.

"Мы должны формировать приоритеты с учетом запросов людей и предлагать на уровне руководства партии и Генсовета новые партийные проекты. Возникла идея партийного проекта по защите исторической среды городов России. Такие вопросы мы будем обязательно обсуждать, и я уверен, что правильные инициативы коллегами обязательны будут поддержаны", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также подчеркнул значимость работы по подготовке программы модернизации первичного звена здравоохранения с участием партии.

"Долгое время первичное медицинское звено, а также 2-ой и 3-ий уровни финансировались из Фонда обязательного медицинского страхования, который формировался за счет отчислений работников и работодателей. Здесь возникает вопрос приоритетов бюджета. Можно построить мост, но не обеспечить ремонт поликлиник. В результате формируется большой недоремонт. Это произошло по всей стране, поэтому президент России Владимир Путин принял решение поддержать регионы и выделить дополнительные средства на модернизацию первичного звена", - добавил губернатор.