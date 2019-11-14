Прокуроры выявили нарушения в краеведческом музее Нижегородской области

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Прокуроры выявили нарушения в историко-краеведческом музее Вознесенского района. О результатах проверки сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 ноября 2019 года.
Экспертиза музейных предметов и культурных ценностей осуществляется экспертной фондово-закупочной комиссией с нарушением законодательства. Так, в протоколах заседания комиссии отсутствуют вопросы, поставленные в отношении объекта экспертизы; описание хода и результатов проведенных исследований с указанием примененных методов, приборов и оборудования, использованных для сравнения эталонов и аналогов, и их происхождения; выводы о наличии историко-культурной, художественной, научной и иной ценности объекта экспертизы и отнесении его к музейным предметам; об отсутствии историко-культурной, художественной, научной и иной ценности объекта экспертизы.
В ходе проверки в музее, который относится к местам с массовым пребыванием людей, выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: отсутствуют устройства для самозакрывания у дверей, ведущих на лестничный марш первого и второго этажей; ряд помещений не защищено системой автоматической пожарной сигнализации.
На здании отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, резервуарам и водоёмам, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Эвакуационный выход, ведущий через гаражное помещение, завален мебелью и прочими материалами.
Дверь, ведущая на наружную пожарную лестницу второго этажа, и дверь, находящаяся у лестничного марша первого этажа, открываются не по направлению выхода из здания.
Прокуратурой района в адрес учредителя музея – администрации района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
Материал проверки о нарушениях пожарной безопасности направлен для рассмотрения и принятия мер реагирования в ОНД по Вознесенскому району УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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