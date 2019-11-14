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Общество

Суд оштрафовал организацию за трудоустройство бывшего нижегородского госслужащего без уведомления

15 ноября 2019 10:58  [92] Общество

Суд оштрафовал некоммерческую организацию за трудоустройство бывшего нижегородского госслужащего без уведомления. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 ноября 2019 года, произошло коррупционное правонарушение.

В ходе проверки становлено, что в некоммерческую организацию трудоустроена бывшая сотрудница комитета управления городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода.

В целях предотвращения конфликта интересов антикоррупционным законодательством установлена обязанность по уведомлению прежнего работодателя о трудоустройстве бывших государственных служащих.

При этом, руководитель некоммерческой организации сведения о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим в администрацию города не направил.

В связи с этим прокуратурой Нижнего Новгорода в отношении некоммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции).

Постановлением мирового судьи судебного участка №6 Ленинского района Нижнего Новгорода юридическое лицо привлечено к административной ответственности, штраф составил 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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