"Глеб Никитин поставил задачу активнее учитывать мнение избирателей", - Владимир Беспалов Политика

Фото: с сайта gorvestnik.ru

Глава администрации Городецкого муниципального района Владимир Беспалов прокомментировал избрание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина секретарем НРО партии "Единая Россия".



"Конференция регионального отделения "Единой России" носит судьбоносный характер. Перед нами поставлена задача - активнее учитывать мнение наших избирателей в планах, которые мы исполняем как органы местного самоуправления, как должностные лица и как члены партии "Единая Россия". Нашу работу будут оценивать с точки зрения того насколько мы оперативно реагируем на те или иные проблемы населения, которые необходимо решить в первую очередь. Национальные и партийные проекты, которым особую роль и особое внимание уделяет Глеб Никитин, как губернатор, а теперь и как секретарь регионального отделения партии, направлены именно на то, чтобы удовлетворить насущные потребности жителей. Органы местного самоуправления и депутаты всех уровней партии будут еще активнее участвовать в их реализации", - считает Владимир Беспалов.