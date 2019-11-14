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"Горячая линия" по примирению стартует в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. Специалисты аппарата детского правозащитника готовы ответить на вопросы родителей и законных представителей, нуждающихся в примирении в отношении детей.
Нижегородцы, имеющие проблемы в семейных отношениях и отношениях с детьми, могут обратиться на "горячую линию" с 18 по 22 ноября 2019 года.
Кроме консультации по телефону специалисты готовы пригласить семейные пары по необходимости и на очные беседы.
"Горячая линия" будет работать с 9:00 до 17:00 часов. Телефон: 428-04-05, 428 -54-71.
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