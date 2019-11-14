"Избрание Глеба Никитина секретарем НРО "Единой России" сократит время принятия решений в интересах жителей", - Ольга Щетинина Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Заместитель секретаря НРО Партии по работе с депутатами и депутатскими объединениями, руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Щетинина прокомментировала итоги очередной конференции, где секретарем избрали губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Уверена, что избрание Глеба Никитина секретарем Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" позволит сократить время принятия решения по обращениям жителей", - отметила она.

Ольга Щетинина подчеркнула, что на конференции прозвучали главные слова про доверие населения. По ее мнению, партия дает возможность изучать мнение жителей, активно вникать во все проблемы, с которыми сталкивается население на местах. Чтобы затем довести вопросы, волнующие жителей, до всех уровней власти.

"Такая система работы, мне кажется, только усилит возможность принимать решения в интересах людей. Глеб Сергеевич обозначил важное направление - партия должна отвечать за каждое свое слово. Ведь доверие завоевывается только четким исполнением всех обещаний и предложений, которые звучат от местных и региональных отделений", - заявила Ольга Щетинина.

По ее словам, на конференции было озвучено немало предложений, например, по развитию первичной медицинской помощи, по организации учебы для партийного актива, по празднованию 75-летия Победы. Это, считает Ольга Щетинина, и есть реальные запросы жителей, то, что действительно их беспокоит.

"Уверена, что взаимодействие нашего актива будет продолжено. Избрание губернатора в качестве секретаря регионального отделения позволит сократить время принятия решений по наиболее важным проблемам жителей. А та работа, которую мы начали по разработке и утверждению Стратегии развития Нижегородской области, будет продолжена и на местах в виде разработки стратегии развития территорий, стратегии развития отдельных отраслей", - добавила Ольга Щетинина.