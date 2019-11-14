Музей истории Арзамасского приборостроительного завода попал в тройку лучших в России Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода удостоен диплома третьей степени II всероссийского конкурса "Корпоративный музей" в номинации "Лучший корпоративный музей". Об этом сообщили в пресс-службе завода. Итоги конкурса подвели в Перми.

Единственный в стране подобный конкурс состоялся в формате творческого форума, нацеленного на просветительскую и социально значимую деятельность российских предприятий.

Значимой частью программы стали презентации проектов. 44 участника представили 92 проекта в 17 номинациях.

Победителей определяли члены Экспертного совета, в состав которого вошли руководители признанных лучшими на первом конкурсе музеев предприятий, ведущие эксперты музейного дела и коммуникационной отрасли.

"Мы впервые участвовали во всероссийском конкурсе и останавливаться на этом не собираемся. Диплом конкурса – хороший стимул к дальнейшему развитию. На форуме мы получили огромный объем интересной информации. На конкурсе были представлены серьезные проекты, в которых можно почерпнуть много нового, задуматься, в каком направлении двигаться дальше, чтобы продолжать быть интересными для наших посетителей", - рассказала директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина.

Форум также включал в себя образовательную программу с участием известных специалистов музейного дела, маркетологов и исследователей развития корпоративных музеев.

На церемонии закрытия конкурса организаторы озвучили инициативу учредить День корпоративных музеев в календаре профессиональных праздников. Инициативу поддержали единогласно. Также прозвучало предложение о проведении этого события ежегодно на площадках разных городов России, рассказали в пресс-службе АПЗ.