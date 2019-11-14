Последние новости рубрики Общество
15 ноября 2019 13:35  [25] Музей истории Арзамасского приборостроительного завода попал в тройку лучших в России
15 ноября 2019 13:04  [55] ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо из Кстова
15 ноября 2019 12:45  [93] "Ростелеком" выступил генеральным партнером нижегородского открытого родительского собрания
15 ноября 2019 12:25  [73] "Горячая линия" по примирению стартует в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области
15 ноября 2019 12:08  [109] Волонтеры вновь объявили сбор на поиск пропавшей полтора года назад Маши Ложкаревой
15 ноября 2019 10:58  [178] Суд оштрафовал организацию за трудоустройство бывшего нижегородского госслужащего без уведомления
15 ноября 2019 10:30  [117] Прокуроры выявили нарушения в краеведческом музее Нижегородской области
15 ноября 2019 09:45  [153] "Теплоэнерго" вручило первые пять специальных стипендий предприятия студентам НГТУ
15 ноября 2019 09:19  [113] Около 10 тысяч жителей Дзержинска и Кстова зарегистрировались в личном кабинете "ЕРКЦ"
14 ноября 2019 19:18  [304] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода попал в тройку лучших в России

15 ноября 2019 13:35  [25] Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода удостоен диплома третьей степени II всероссийского конкурса "Корпоративный музей" в номинации "Лучший корпоративный музей". Об этом сообщили в пресс-службе завода. Итоги конкурса подвели в Перми.

Единственный в стране подобный конкурс состоялся в формате творческого форума, нацеленного на просветительскую и социально значимую деятельность российских предприятий.

Значимой частью программы стали презентации проектов. 44 участника представили 92 проекта в 17 номинациях.

Победителей определяли члены Экспертного совета, в состав которого вошли руководители признанных лучшими на первом конкурсе музеев предприятий, ведущие эксперты музейного дела и коммуникационной отрасли.

"Мы впервые участвовали во всероссийском конкурсе и останавливаться на этом не собираемся. Диплом конкурса – хороший стимул к дальнейшему развитию. На форуме мы получили огромный объем интересной информации. На конкурсе были представлены серьезные проекты, в которых можно почерпнуть много нового, задуматься, в каком направлении двигаться дальше, чтобы продолжать быть интересными для наших посетителей", - рассказала директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина.

Форум также включал в себя образовательную программу с участием известных специалистов музейного дела, маркетологов и исследователей развития корпоративных музеев.

На церемонии закрытия конкурса организаторы озвучили инициативу учредить День корпоративных музеев в календаре профессиональных праздников. Инициативу поддержали единогласно. Также прозвучало предложение о проведении этого события ежегодно на площадках разных городов России, рассказали в пресс-службе АПЗ.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph