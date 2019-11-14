Реализованный проект повысил эффективность основного оборудования Дзержинской ТЭЦ, - Т Плюс Экономика

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс"

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проведена замена набивки регенеративных воздухоподогревателей котла №7. Реализованный инвестиционный проект повысит эффективность работы основного оборудования станции, отметили в На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проведена замена набивки регенеративных воздухоподогревателей котла №7. Реализованный инвестиционный проект повысит эффективность работы основного оборудования станции, отметили в пресс-службе "Т Плюс".

Энергетический котел №7 производительностью 420 т/ч, введенный в эксплуатацию в 1982 году, оснащен двумя регенеративными воздухоподогревателями (РВП), в которых направляемый в топку котла воздух предварительно нагревается дымовыми газами. Набивка РВП состоит из металлических пакетов, заполненных профилированным стальным листом. Общая масса демонтированной набивки составила более 74 тонн. Для замены набивки РВП использовались заполняющие стальные листы интенсифицированного профиля, что позволит обеспечить увеличение КПД котла и улучшить технико-экономические показатели станции в целом.

Стоимость проекта составила 10,8 млн рублей.